Torvaianica, gira sul lungomare con 3kg di droga e 2.000€ in contanti: arrestato 24enne

Circolava tranquillamente in auto sul Lungomare di Torvaianica, come un qualsiasi ragazzo spensierato in un caldo giorno d’estate. Ma sul sedile posteriore della sua auto nascondeva oltre 3 kg di droga e 2.000€ in contanti. Così, nella giornata di ieri, un 24enne italiano residente a Pomezia è finito un manette, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Pomezia durante un servizio di controllo del territorio.

Marijuana, Hashish e 2mila euro in contanti sul sedile posteriore dell’auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia, impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno fermato il 24enne mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Il giovane stava percorrendo via del Mare, quando i militari gli hanno intimato l’Alt all’altezza del civico 7.

Nel corso della perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno notato uno scatolone adagiato sul sedile posteriore. Immediatamente la scatola è stata ispezionata e al suo interno sono stati trovati 1,5 Kg di marijuana, 1,5 Kg di hashish e oltre 2.000 euro in contanti.

L’arresto

Il ragazzo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Cassino. Oggi l’arresto del 24enne è stato convalidato.