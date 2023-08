Vasto incendio a Torvaianica in questi minuti. Un rogo è divampato, per cause ancora da accertare, nella zona di Martin Pescatore. Le fiamme, come si vede dalle immagini, stanno interessando la vegetazione e sono molto vicine alle abitazioni. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco giunti con diverse squadre. Seguiranno aggiornamenti.