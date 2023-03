Torvaianica, paura davanti al supermercato: auto divorata dalle fiamme (FOTO)

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 24 marzo, a Torvaianica, nella zona di Martin Pescatore, davanti al supermercato Coop. Un’auto parcheggiata in via degli Argonauti, all’intersezione con via Danimarca, ha preso improvvisamente fuoco verso le 19:00.

L’incendio è stato notato dai residenti e dai clienti del supermercato, tra cui un agente della polizia locale di Pomezia, in quel momento fuori servizio, che ha allertato una pattuglia di colleghi, immediatamente intervenuti sul posto. Sono stati chiamati nel frattempo i vigili del fuoco di Pomezia. Le fiamme sono partite dalla parte posteriore della vettura, per poi propagarsi verso il centro dell’auto.

I soccorsi

I caschi bianchi, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Torvaianica. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio, che ha distrutto completamente la vettura. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme coinvolgessero anche le auto parcheggiate accanto. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte. Non si conoscono i motivi che hanno causato l’incendio. Paura tra le tante persone che in quel momento erano nel supermercato per la spesa quotidiana.