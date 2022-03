Tragedia a Torvaianica, si accascia mentre guida: morto 40enne

Tragedia a Torvaianica dove un uomo di circa 40 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è deceduto mentre era alla guida del suo furgoncino Fiat Doblò. Non si conoscono ancora le cause del decesso improvviso.

Mistero sul decesso

Stando alle prime dichiarazioni de presenti, sembrerebbe che l’uomo abbia accusato un forte malore mentre stava guidando sul lungomare delle Meduse, in direzione Anzio. Il 40enne ha fatto in tempo ad accostare e fermare il veicolo all’altezza del civico 24, a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri di Torvaianica. Purtroppo però, nonostante il repentino intervento dei militari e dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto in auto in pochi istanti e i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento è giunto sul posto anche il Medico Legale, che ha disposto l’autopsia sulla salma, che sarà eseguita all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata.

40enne morto a Torvaianica: chi è la vittima

Ci sono aggiornamenti sul misterioso decesso di un uomo di 40 anni, mentre si trovava alla guida del suo Doblò sul Lungomare delle Sirene. L’uomo non sarebbe residente nel Comune di Pomezia, ma sarebbe arrivato a Torvaianica dalla provincia di Benevento per svolgere un lavoro come elettricista. Nel suo furgoncino, infatti sono stati rinvenuti diversi attrezzi del mestiere.

Aggiornamento

L’uomo è stato identificato grazie ai documenti che aveva con sé. Si tratta di G.A., 41enne di Benevento. L’uomo si trovava a Torvaianica per effettuare alcuni lavori come elettricista. Era conosciuto in zona proprio perché da tempo effettuava diversi lavori sia in appartamenti privati che in condomini.