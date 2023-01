Ufologia a Pomezia, presentato il calendario degli eventi per il 2023

Si è svolta domenica 22 gennaio 2023 la Conferenza Stampa di presentazione per il 2023 del calendario eventi e nuove pubblicazioni della LUX-CO EDIZIONI, casa editrice della famosa ufologa pometina Francesca Bittarello.

In Conferenza stampa la Bittarello ha illustrato i risultati ottenuti dalla sua casa editrice nel 2022, che l’hanno proiettata come casa editrice rivelazione italiana per le scienze di confine, enigmi storici e storia segreta.

Ha poi illustrato le nuove pubblicazioni previste per quest’anno, tra cui il suo terzo libro, UAP ITALIA in collaborazione con il Gen. Domenico Rossi, già Sottosegretario di Stato alla Difesa, presente in Conferenza Stampa insieme a varie realtà militari. Il libro che sarà presentato per l’ attesa seconda edizione di Aviation Yes il Salone al chiuso di Aerospazio e Aviazione che si terrà il 23 settembre 2023 sempre al Simon Hotel.