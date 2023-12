Camion a fuoco sulla Pontina all’altezza di Pomezia (FOTO)

Un mezzo pesante, un camion, è andato a fuoco stasera sulla Pontina all’altezza di Pomezia.

L’episodio si è verificato attorno alle 19.30 di oggi 30 dicembre 2023. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme in direzione Roma in corrispondenza di Via dei Castelli Romani. Il rogo, per cause in fase di accertamento, è divampato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Da quanto si apprende in questo momento – aggiornamento ore 21.00 – le fiamme sarebbero state completamente estinte. In corso le operazioni di ripristino della viabilità che ha subito forti ripercussioni. Da capire le condizioni del conducente.

