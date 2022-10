15enne scompare, il disperato appello del papà: ‘Vi prego, aiutatemi a ritrovare Matteo’

“Questo è un messaggio particolare. Chiedo il vostro aiuto, perché mio figlio questa mattina è scomparso. Non riusciamo più a trovarlo. L’ultima volta che è stato visto si trovava alla stazione ferroviaria della Fiera di Roma. Lì ha lasciato la sua ragazza, alla quale ha detto che prima o poi tornerà. Poi ha detto che sarebbe andato via e da quel momento è scomparso. Per favore, aiutatemi!”

Il ragazzo si chiama Matteo Manna, è figlio di un fotografo e videomaker. Il papà questo pomeriggio si è appellato a tutti i suoi follower su Instagram, ma anche a tutti i vip che ha fotografato nella sua carriera, per chiedere di condividere nei loro profili l’appello per trovare Matteo.

Scomparso da Centocelle

Matteo è scomparso da Roma, in zona Centocelle. Ma, come ha spiegato il papà, l’ultima volta che è stato visto si trovava a Fiumicino, nei pressi della stazione ferroviaria Fiera di Roma. Il giovane questa mattina è uscito di casa intorno alle 6:30 per andare a scuola, ma non è mai entrato nell’istituto. Si è invece incontrato con la sua fidanzata, a Fiumicino. Hanno passato la mattina insieme, poi davanti alla stazione si sono salutati e lui le ha detto che prima o poi sarebbe tornato.

Questa mattina Matteo indossava una maglietta nera, pantaloni verdi militari, scarpe nere alte e un giubbotto nero con la zip verde. Ha gli occhi marroni e i capelli castani lisci, leggermente lunghi, spesso legati in un codino. Indossa quasi sempre una mascherina. Chiunque lo veda è pregato di chiamare il numero 3518914022 o le forze dell’ordine.