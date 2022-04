25 aprile, Mattarella depone la Corona, ma le Frecce Tricolori non ci sono

Alla cerimonia, durata appena un quarto d’ora, erano presenti, oltre a Mattarella e Guerrini, le più alte cariche dello Stato. C’erano infatti la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Presente anche il vice presidente della Camera Ettore Rosato. Assente invece il presidente del Consiglio Mario Draghi, a causa della sua positività al Coronavirus. Il Presidente Mattarella, dopo essere salito in cima alla scalinata dell’Altare della Patria, si è fermato davanti alla tomba del Milite Ignoto per un minuto di raccoglimento e preghiera.

La delusione dei cittadini per l’assenza delle Frecce Tricolori

I cittadini che attendevano, naso all’insù, il passaggio delle Frecce Tricolori sono rimasti delusi nel vedere che quest’anno il tradizionale sorvolo non è stato effettuato. Piazza del Popolo, dove le persone si erano radunate già a partire dalle 9:00 per vedere le Frecce, si è quindi iniziata a svuotare. Il costo del carburante è probabilmente all’origine della decisione di non far volare le Frecce.