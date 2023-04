A che ora inizia e dove vedere in diretta tv il Concerto del 1 maggio di Roma? Orari e canali

Che primo maggio sarebbe senza il classico Concertone? Nato nel 1990, l’evento è promosso dai maggiori sindacati italiani quali: CGIL, CISL E UIL e, oggi anno, richiama nella capitale diverse centinaia di spettatori. Trasmesso integralmente in diretta tv e radio dai Rai 3, Rai e Radio 2, quest’anno Onlymusix – primo marketplace italiano per NFT musicali, in collaborazione con Decripto.otg – porta all’evento i POAP NFT. Ma cosa sono e come funziona questa tecnologia? Ecco cosa serve sapere.

Ligabue al Concertone del 1 maggio 2023 a Roma? Cantanti, scaletta e conduttori

La novità del Concertone del 1 maggio

È la prima volta in Italia in cui il Web3 incontra un pubblico generalista così vasto nel contesto del più grande evento di musica dal vivo in Europa. Il funzionamento è il seguente: durante la giornata il pubblico, con il proprio telefonino, potrà inquadrare un QR code che sarà presente sia su un grande totem sia sui maxischermi in piazza e, con dei semplici clic, reclamare il POAP NFT ufficiali dell’evento. Poi tra i possessori del POAP verranno selezionate casualmente 10 persone – 5 vincitori e 5 accompagnatori – che potranno accedere al dietro le quinte del concerto! I POAP, acronimo di Proof of Attendence Protocol, sono NFT unici che possono essere collezionati per dimostrare la propria partecipazione ad un evento e, in questo specifico caso, al concertone del primo maggio.

Gli artisti

Tra gli artisti che si esibiranno in Piazza San Giovanni troveremo tra gli altri: Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mister Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Gaia, Alfa, Fuliminacci, Mille, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. Invece, alla conduzione – come sempre – ci sarà Ambra Angiolini affiancata da Fabrizio Biggio, il famoso comico che ha affiancato Fiorello in “Viva Rai 2”. Anche quest0anno, le emozioni sicuramente non mancheranno!