A vent’anni dalla morte, Roma avrà una statua di Alberto Sordi: ecco dove sarà collocata

Entro il 2023 Roma avrà una statua dedicata al celebre attore Alberto Sordi. Sono passati 20 dalla sua morte avvenuta il 24 febbraio del 2003 e il progetto rappresenta un modo per onorare, rendere omaggio alla memoria dell’indimenticabile attore. L’iniziativa è stata annunciata dal Presidente della fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli nel corso della presentazione del libro Caro Alberto, edito dalla Laterza, a cura di Alberto Crespi e realizzato con le lettere dell’archivio Sordi. L’introduzione è di Giuseppe Laternza e le letture sono di Paolo Conticini.

La statua di Alberto Sordi in uno dei quartieri del V municipio

La statua sarà realizzata in uno dei quartieri del V Municipio, spesso location di film come ‘Un borghese piccolo piccolo’, vale a dire: Prenestino, Pigneto, Villa Gordiani, Torpignattara, Quadraro, Collatino, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo. Un gesto simbolico per ricordare una delle personalità senza dubbio maggiormente poliedriche del panorama artistico italiano. Attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore, Alberto Sordi ha recitato in 160 film configurandosi come uno dei più importanti interpreti della commedia italiana insieme a Ugo Tognazzi e Vittorio Gasmann e Nino Manfredi. Inoltre, insieme ad Anna Magnini ed Aldo Fabrizi, Sordi fu tra i massimi interepreti della romanità cinematografica.

Il bando

Tonando invece al progetto della statua in ricordo di Alberto Sordi ad ormai vent’anni dalla sua scomparsa, presto sarà indetto un bando per artisti under 35 al fine di scegliere il prototipo che possa meglio rappresentare l’attore. Secondo quanto reso noto, la statua – che sarà invididuata in una location facente parte del V municipio – sarà collocata nel 2023.