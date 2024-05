Accoltellamento a Tor Bella Monaca: 24enne ferito alla schiena

Ancora tutti da chiarire i risvolti di un’aggressione a mano a armata, avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 1 maggio, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un 24enne di nazionalità tunisina è stato accoltellato in via dell’Archeologia.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’allarme che ha fatto accorre sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto il 24enne ferito al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, ma anche i Carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca e del Nucleo operativo della Compagnia di Frascati, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto per individuare il movente dell’aggressione.

Il racconto della vittima

Il giovane ferito ha spiegato agli inquirenti quanto avvenuto. Secondo quanto ha riferito, sarebbe stato sorpreso alle spalle e ferito lievemente alla schiena e sotto al mento. Per fortuna, non sembra che abbia riportato conseguenze più serie dall’agguato, ma resta da capire le motivazioni alla base del gesto, mentre gli investigatori lavorano alacremente per risalire all’aggressore.