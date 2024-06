Accoltellato un uomo in strada a Roma

E’ stato accoltellato e lasciato in strada. Paura ieri nel tardo pomeriggio a Roma dove un uomo è stato rinvenuto riverso a terra con una ferita ad un fianco. A dare l’allarme è stato un passante: sul posto è intervenuta la Polizia.

E’ stato un passante a chiamare il 112 dopo aver visto la sagoma di una persona sanguinante in strada. Sul posto è giunta in poco tempo un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in gravi condizioni in Ospedale. L’allarme è scattato attorno alle 19.15 di ieri, sabato 22 giugno 2024.

Accoltellato un uomo in Via di Pietralata

L’uomo, un italiano di 51 anni, presentava una vistosa ferita d’arma da taglio al fianco sinistro. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e portato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove è giunto in codice rosso. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione il 51enne non sarebbe in pericolo di vita ma chiaramente si attendono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

Le indagini

Al momento su quanto accaduto resta il giallo. A condurre le indagini sono ora gli agenti della Polizia di Stato: tra le ipotesi c’è chiaramente anche quella di un’aggressione a scopo di rapina ma non si escludono altre piste, come quella del possibile agguato.