Acilia, evade dai domiciliari per svaligiare il supermercato: arrestato rapinatore seriale terrore del X Municipio

Ha riconosciuto un pericoloso malvivente appostato fuori dal supermercato ad Acilia, forse pronto ad entrare in azione. E non ci ha pensato due volte ad allertare i colleghi. Del resto il suo volto, seppur parzialmente travisato da un cappellino, era ben noto e non è sfuggito al poliziotto: 25 anni, romano, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (e per questo ricercato), è sospettato di aver commesso almeno altre otto rapine. Ieri però non immaginava che quell’uomo con ancora in mano le buste della spesa, appena uscito dal supermercato, potesse essere un agente di Polizia.

Arrestato rapinatore ad Acilia

Stando alle informazioni raccolte il malvivente è stato notato dall’agente poco fuori dal supermercato dove quest’ultimo aveva appena finito di fare la spesa. Immediatamente si è accorto che non si trattava di un possibile cliente “qualunque”: l’uomo, evaso dagli arresti domiciliari, era infatti ben noto alle forze dell’ordine in quanto già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio per rapina. E la sua presenza, con un berretto in testa ad oscurare parzialmente il volto, oltre al sospetto che potesse nascondere un’arma, ha fatto scattare l’allarme.

Il fermo

Sul caso, chiaramente, sono in corso ulteriori accertamenti. Si cerca di capire infatti se l’individuo fermato sia lo stesso autore di altre rapine, almeno otto, avvenute – anche avvalendosi di un coltello – nelle scorse settimane. Intanto però, in attesa di fare definitivamente chiarezza sui fatti, l’uomo è stato fermato dagli agenti intervenuti in poco tempo sul posto. Sul suo conto proseguono pertanto le indagini.

