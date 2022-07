Addio Atac, i treni Roma-Lido e Roma-Viterbo passano a Cotral e Astral: si va verso l’ammodernamento

Grande cambiamento nella gestione delle linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo che da oggi, venerdì 1 luglio 2022, passano ad Astral e Cotral. Addio quindi ad Atac, la società di trasporti della Capitale non sarà più responsabile delle tratte in questione.

La Roma – Lido cambia gestione e va verso l’ammodernamento

Dopo anni di disagi e di lamentele da parte dei pendolari che ogni mattina si trovavano a fare i conti con ritardi, corse cancellate e vagoni strapieni, ora si va finalmente verso una svolta. E non solo nella gestione, ma anche nella qualità dei servizi. Già, perché a partire dall’11 luglio, Astral e Cotral inizieranno i lavori di “ammodernamento”.

“Il progetto in cantiere – spiegano le aziende – punta a nuove frequenze e treni, a migliorare tornelli, lavori sull’infrastruttura e nelle stazioni e la comunicazione con i clienti“.

Ogni giorno, dalle ore 20.45 fino alla fine del servizio, 13 bus sostitutivi con frequenza ogni 15 minuti saranno messi a disposizione degli utenti. Il servizio di bus sostitutivi sarà affidato a fornitori esterni.

A partire da ottobre, invece, verranno progressivamente reinseriti 4 treni in manutenzione. L’obbiettivo è quello di raggiungere la frequenza di un treno ogni 15 minuti entro gennaio 2023. Mentre da gennaio 2024 i nuovi treni inseriti saranno ben 15.

Bus sostitutivi anche sulla Roma – Civitacastellana – Viterbo

Anche sulla linea Roma-Nord (Roma – Civitacastellana – Viterbo) sarà attivo il servizio di bus sostitutivi. Le navette, provviste da Cotral, copriranno la tratta da Montebello a Catalano e rispetteranno gli stessi orari dei treni. A partire da gennaio 2024 l’obiettivo è quello di inserire ben 18 nuovi treni su questa linea.

Orari treni e bus sostitutivi sul sito Cotral

Per quanto riguarda gli orari delle corse, questi resteranno invariati fino a dicembre 2022. Tutti gli orari saranno consultabili sul sito ufficiale Cotral, nella sezione “orari ferrovie”. Basterà inserire il nome della stazione di partenza e di quella di destinazione nell’apposita schermata.