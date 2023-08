Aggredisce agenti della Polizia locale con una bottiglia rotta, poi tenta la fuga: fermato

Roma. Attimi di tensione nella notte vicino alla stazione Termini quando un uomo, in forte stato di agitazione, ha aggredito alcuni agenti della polizia locale. Un’ira che sembrava non trovare pace la sua e che non si è placata nemmeno davanti alla presenza della polizia di stato, in secondo momento giunta in ausilio dei colleghi al fine di riportare la situazione alla tranquillità.

La segnalazione della compagna e l’aggressione agli agenti

I fatti sono avvenuti questa notte intorno all’una. Siamo in piazza del Cinquecento, nelle vicinanze della stazione Termini, quando una ragazza ha avvicinato gli agenti della polizia municipale – ad intervenire una pattuglia del I Gruppo Trevi in zona per altre operazioni – segnalando loro la condotta violenta del compagno. Quest’ultimo, dal canto suo, alla vista dei poliziotti ha pensato bene di passare alle maniere forti, di aggredirli, minacciandoli con un coccio di bottiglia.

L’intervento della polizia di stato

Una furia davvero incontenibile, per placare la quale uno dei caschi bianchi ha dovuto estrarre la pistola di ordinanza. In un secondo momento, invece, è giunta in ausilio della municipale anche la Polizia di Stato che notando la scena è tempestivamente intervenuta. Condotto in commissariato per il fotosegnalamento, la vicenda sembrava terminata. Tuttavia, il condizionale resta d’obbligo in quanto il protagonista dell’accaduto proprio non ne voleva sapere di calmarsi.

Danneggiata la volante

Infatti, una volta sceso dalla volante l’ira dell’uomo è ricominciata ma stavolta si è riversata sul mezzo della polizia. Danneggiato il lunotto posteriore dell’auto, al fine di riportare la situazione alla normalità si è reso necessario l’intervento dei paramedici che hanno provveduto a sedarlo.

Condotto all’ospedale San Giovanni, da ieri l’uomo è sotto sedazione. Rispetto invece alle sue generalità, l’aggressore non aveva con sé documenti ed anche alla luce delle difficoltà riscontrate nelle operazioni di fotosegnalamento, non è stato dunque possibile accertarle con precisione. Tuttavia, l’uomo dovrebbe avere un’età compresa tra i 30 e i 35 anni. Maggiori dettagli in merito alla vicenda emergeranno nel corso dei prossimi giorni.

Foto: Welcome to Favelas