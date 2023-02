Agguato ai romanisti da parte degli ultras della Stella Rossa: rubati gli storici striscioni

A distanza di poche settimane dagli scontri tra i tifosi del Napoli e della Roma sull’A1, nelle vicinanze della stazione di servizio di Badia al Pino, un altro spiacevole episodio fa capolino nel mondo calcistico. Il nuovo caso di violenza tra tifosi è avvenuto ieri a Roma, a poca distanza dallo stadio Olimpico. Nella fattispecie, al termine della partita Roma-Empoli i tifosi della Stella Rossa si sono resi protagonisti di quello che è parso un vero e proprio agguato verso il tifo giallorosso.

L’agguato dei tifosi della Stella Rossa ai romanisti

In un video riportato dal quotidiano Repubblica, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado – al termine della partita giocata ieri all’Olimpico tra la Roma e l’Empoli – con il volto coperto da mascherine ed armati di manganelli, hanno rubato la sacca con lo striscione dei tifosi romanisti Fedayn. Sarebbero circa cinquanta i serbi che hanno attaccato il gruppo dei Fedayn: ‘Hanno puntato all’auto che portava lo striscione, in contro tre’, questa la testimonianza dei tifosi. Nelle immagini è documentata la fuga dei tifosi di Belgrado e poi i romanisti che si compattano e vanno a cercare i rivali per recuperare quanto sottratto. Quanto accaduto ieri rappresenta l’ennesimo episodio di violenza che si sviluppa attorno alle competizioni calcistiche e certamente non fa onore a questo sport che, purtroppo, spesso finisce sotto i riflettori per avvenimenti che non hanno niente a che vedere con i valori e gli ideali che porta avanti.