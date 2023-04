‘Aiutateci a ritrovare Martina’: l’appello dei genitori della 18enne scomparsa

La cercano da ieri, domenica 2 aprile. Martina ha 18 anni ed è originaria di Genzano. Si è allontanata dalla sua casa di Cineto Romano, dove vive con il papà, alle 19.30. Da quel momento della ragazza non si hanno più notizie e i genitori sono preoccupati. Hanno chiesto aiuto anche al programma televisivo in onda su Rai 3, Chi l’ha visto, anche perché Martina ha bisogno di assumere farmaci, che le sono necessari per la sua terapia.

Il telefono di Martina risulta staccato

La giovane ha il cellulare con sé, ma nonostante i ripetuti tentativi, risulta spento. Tanta la preoccupazione di familiari e amici che non riescono a capire che fine possa aver fatto la 18enne. Sicuramente hanno già controllato in tutti i posti che è solita frequentare e a casa degli amici con cui si vede di solito.

L’appello dei genitori

‘Aiutateci a ritrovare Martina’. È l’appello dei genitori di Marina che hanno anche dato una descrizione dettagliata: è alta 1.60 centimetri, ha occhi e capelli castani, un piercing al naso. Quando ieri sera è uscita, indossava un fuseaux nero dell’Adidas con una striscia bianca ai lati, una felpa con cappuccio grigio e un giubbotto e scarpe nere.

Da oltre un giorno i genitori non hanno notizie della 18enne

Sperano che qualcuno possa averla vista, che posa fornire qualche indicazione utile agli investigatori affinchè Martina venga rintracciata al più presto. Un giorno intero fuori casa senza avere alcuna informazione sta facendo impazzire i genitori. Tanta la preoccupazione e la tensione di queste ore per la famiglia della 18enne che, finora, non ha dato sue notizie. La richiesta di aiuto è stata inviata anche alla redazione di Chi l’ha Visto, il programma condotto da Federica Sciarelli, nella speranza che possa aiutare a rintracciare al più presto la 18enne della quale ormai non si hanno notizie da oltre 24 ore.