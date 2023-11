Alessandro Figà Talamanca, morto a Roma matematico di rilievo internazionale

È morto nel sonno, la scorsa notte, nella sua casa romana, il matematico Alessandro Figà Talamanca. A darne notizia è stata la moglie Irene e i figli Giovanni, Niccolò e Lorenzo. Aveva 85 anni Talamanca noto matematico di rilievo internazionale, oltre che professore emerito all’università La Sapienza di Roma.

La formazione professionale

Laureato proprio nell’Ateneo capitolino, ha ottenuto una borsa di studio che gli consenti di conseguire il PhD all’Università della Califormia, ha insegnato al MIT e in diverse università americane, è stato poi professore di analisi matematica a Genova e a seguire a Roma alla Sapienza dove ha insegnato fino al 2008.

Ha ricoperto vari ruoli e incarichi

Il suo impegno di ricerca ha riguardato soprattutto l’analisi armonica, si è anche occupato degli aspetti politico-organizzativi della ricerca matematica in Italia, intervenendo anche su quotidiani come La Repubblica e il Riformista. Ha ricoperto diversi ruoli: presidente dell’Unione Matematica italiana, presidente dell’Istituto nazionale di Alta matematica, membro del Consiglio universitario nazionale e del comitato direttivo della scuola matematica interuniversitaria, ma anche del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. E’ stato anche direttore del Dipartimento di Matematica ‘Guido Castelnuovo’.

Domani i funerali

I familiari, nel comunicare la morte del professore emerito, fanno sapere anche che i funerali verranno celebrati domani, mercoledì 29 novembre, alle 12 nel Tempietto Egizio del cimitero romano del Verano di Roma.