Allagamento della Tangenziale Est a Roma, la Procura indaga: nessuno avvertì dei disagi

Allagamento della Tangenziale Est a Roma, la Procura di Roma indaga: nessuno avvertì dei disagi. Rischia di finire sui banchi di un Tribunale, l’ennesimo disagio che si è presentato all’interno della Capitale. Si parla in questo caso dell’allagamento avvenuto sulla Tangenziale Est nella giornata del 14 marzo, con l’acqua che invase la galleria nei pressi della stazione Tiburtina e l’uscita su via Lanciani, strada nelle vicinanze di piazza Bologna.

Le indagini sull’allagamento della Tangenziale Est

Secondo gli investigatori, che stanno attentamente esaminando il caso, nessun ente responsabile della strada avvertì dei disagi che si presentarono in quel tratto urbanistico durante la giornata del 14 marzo 2023. Per disagi, parliamo di profonde congestioni del traffico, considerato come quel punto di strada attraversa la zona di Porte di Rome e giunge fino a Roma Nord. In più, in una situazione di disagio abituale, migliaia di macchine si sono trovate costrette a entrare nelle vie interne della Tiburtina, considerato come venne chiusa la strada tra via Lanciani e la stazione Tiburtina.

Eppure, lì una fonte ufficiale doveva avvisare dei violenti disagi di viabilità. Basti pensare come sul posto, per visionare lo stato di allagamento della strada, erano presenti la Polizia Locale, oltre che i tecnici del dipartimento Simu di riferimento a Roma Capitale. Nessuno ha dato la notizia della problematica, creando conseguenti gravi imbottigliamenti del traffico. Nonostante la galleria sia un’opera recente nella zona, ovvero inaugurata nel 2012 secondo i dati riportati da Repubblica Roma, quel tratto di strada è soggetto a puntuali allagamenti come si presenta il maltempo in quella zona.

Secondo le ipotesi degli investigatori, l’allagamento di due giorni fa sarebbe figlio di un guasto tecnico della galleria. Ovvero, l’accumulo di pressurizzazione nell’impianto antincendio del tunnel, che ha causato il conseguente allagamento di tutto il passaggio durante la giornata del 14 marzo 2023. Un ipotesi plausibile, ma che dovrà essere confermata dalle indagini.