All’Antico Vinaio cerca personale: come inviare la candidatura e dove

È considerato il locale con il migliore street food al mondo e conta 28 store a Firenze, Roma e Milano, Torino, Forte dei Marmi, Napoli, Bergamo, ma anche a New York e Los Angeles e continua a crescere tanto da voler allargare la ‘famiglia’ con nuove assunzioni. Stiamo parlando de All’Antico Vinaio, estremamente noto per le sue schiacciate farcite.

All’Antico Vinaio allarga la ‘famiglia’: 100 nuove assunzioni

A darne notizia è il titolare, Tommaso Mazzanti in un post sui social: “Ho un messaggio importante – scrive l’imprenditore -. Sono strafelice di dirvi che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno”. Una conquista che segue i tanti risultati ottenuti dal format messo a punto da Tommaso che non nasconde: “È’ la mia vittoria più grande poter fare così tanto. Cerchiamo 100 collaboratrici e collaboratori da Milano a Roma, da Forte dei Marmi a Firenze”.

Nel 2024 Mazzanti si propone di arrivare ‘a quota 400 in famiglia’

Si propone di raggiungere un altro obiettivo il ristoratore nel 2024 “riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia. Stiamo pian piano diventando una piccola ma grande azienda Italiana e ne vado veramente fiero ed orgoglioso. Se ti fa piacere entrare a far parte del mio gruppo inviami il tuo CV a: allanticovinaiocv@gmail.com”.

Il format scelto da Tommaso piace ai clienti

Prima di essere un imprenditore, Tommaso Mazzanti, è un uomo, un padre e un marito che affronta i suoi progetti di vita con il sorriso sulle labbra e un grande entusiasmo visibile in tutte le cose che fa, ma soprattutto nei grandi risultati conquistati. Il format scelto è quello giusto, quello che piace ai clienti di quella che sembra ormai essere diventata una catena, tanto da riuscire a fatturare oltre 20 milioni di euro in un anno.

Come nasce la fortuna di All’Antico Vinaio

Una fortuna ottenuta grazie alla passione e alla dedizione che la famiglia Mazzanti ha messo in quello che all’origine era un piccolo progetto. Nel 1989 ha comprato una piccola rosticceria a Firenze e Tommaso aveva solo un anno. Il suo ingresso a lavoro ha davvero cambiato le cose. Da 18 anni alla guida dell’Antico Vinaio, Tommaso ha trasformato questa realtà facendole conquistare il primato mondiale nello street food grazie alle sue schiacciate farcite.

Oggi i locali de All’Antico Vinaio sono diventati 28

In particolare nel 2014 è stato il locale più recensito su TripAdvisor ed è estremamente seguito sui social, tanto da contare 772mila follower su Instagram. Ne ha fatta di strada All’Antico Vinaio dal 1989. Dopo la rosticceria in centro a Firenze, ha aperto altri store sempre in Toscana, fino a superare i confini della regione e arrivare a Roma, Torino, Bergamo e Milano. A un certo punto, però, ha superato anche i confini italiani approdato negli Usa. Attualmente i locali di All’’Antico Vinaio sono 28: 6 a Firenze, 3 a Roma, 3 a Milano, 1 a Torino, 1 a Forte dei Marmi, 1 a Bergamo, 1 al Centro Commerciale di Campi Bisenzio, 3 a New York, 3 a Los Angeles, e altri due di prossima apertura a Napoli e Las Vegas.