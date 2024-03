Allarme bomba al ministero della Cultura, stabile evacuato: arrivano gli artificieri

Allarme bomba al ministero della Cultura. Una telefonata anonima in portineria ha creato il panico. Carabinieri e Polizia si sono precipitati sul posto per verificare cosa stesse succedendo e lo stabile è stato fatto evacuare immediatamente.

L’area è stata transennata, mentre sono in corso le ricerche di eventuale materiale esplodente all’interno del Ministero. Ricerche sono in corso anche con il supporto di un drone che sta verificando l’effettiva presenza di bombe. Al momento sembra sia stato individuato uno zaino e si sta accertando se effettivamente l’allarme sia scaturito da quella sacca.

Sono state 400 le persone evacuate dallo stabile

In 400 tra dipendenti e ospiti in attesa di assistere all’incontro programmato con Eleonora Abbagnato e Roberto Bolle per la presentazione di “Etoiles” sono stati fatti uscire velocemente dallo stabile. Sia gli artisti presenti che il Ministro Gennaro Sangiuliano sono stati accompagnati fuori per consentire gli accertamenti utili a risalire alla presenza di eventuali ordigni. Mentre a tutela della pubblica incolumità il personale delle forze dell’ordine intervenuto sta allontanando i curiosi dall’area interessata.

Le ricerche proseguono con l’intervento degli artificieri

Sul posto si sono precipitati anche gli artificieri che stanno contribuendo alle indagini per escludere o confermare la fondatezza dell’allarme lanciato. Le attività sono ancora in corso e si stanno svolgendo accertamenti specifici su quello zaino sospetto, ma al momento non si hanno ulteriori notizie in merito.