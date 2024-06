Allarme bomba nella stazione della Metro C a Roma

Disagi stamattina sulla metropolitana C oggetto della chiusura di una stazione fino a poco fa a causa di un intervento delle forze dell’ordine. Il servizio è stato gestito con bus sostitutivi prima della riattivazione regolare della linea. Cosa è successo.

E’ rimasta chiusa per circa due ore – dalle 9.00 circa di stamattina lunedì 3 giugno 2024 – la stazione della metro C “Torre Gaia” a Roma. Dalle informazioni in nostro possesso, in attesa di ulteriori aggiornamenti, l’interdizione è stata dovuta ad un intervento delle forze dell’ordine. Disposto, come avviene in questi casi, il servizio sostitutivo con bus navette nello specifico nella tratta tra le fermate “Giardinetti” e “Grotte Celoni”. Tra le ipotesi quella del ritrovamento di un bagaglio incustodito che potrebbe aver fatto scattare l’allarme bomba. Ad ogni modo in questo momento la situazione è rientrata: l’allarme si è infatti rivelato infondato. In questi minuti pertanto, dopo l’intervento degli artificieri che ha escluso ogni pericolo, la circolazione è tornata regolare con la riapertura della stazione.