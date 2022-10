Allarme furti a Piana del Sole: ladri entrano in casa narcotizzando i residenti, colpi a ripetizione nella notte

Piana del Sole e a Ponte Galeria, nel IX Municipio di Si muovono rapidi nella notte, passando da un’abitazione all’altra, evidentemente non soddisfatti da quanto racimolato fino a quel momento. Quello che sta accadendo a, neldi Roma , sta allarmando i residenti, che hanno diffuso le loro esperienze attraverso i social. Scoprendo di “non essere soli”. “È successo anche a me”, “Sono venuti anche da me”, “Da me invece l’altro ieri”, alcuni dei commenti che hanno accompagnato uno dei post.

Narcotizzati in piena notte da due ragazzi

“Stanotte, verso le 3:30/4:00 sono entrati in casa narcotizzandoci”, racconta Lia. Lei, però, è riuscita a vedere due ragazzi, agilissimi, scappare a piedi, saltando il cancello. Il furto è avvenuto in via Pescina Gagliarda. “Si trattava di due uomini, alti circa 1,80 circa, con il viso coperto. Sembravano giovani, di sicuro molto agili. Hanno saltato il cancello, che è alto 2 metri, in un attimo, e si sono allontanati velocemente a piedi. Eravamo intontiti, non abbiamo fatto in tempo a inseguirli”. I ladri hanno arraffato soldi e gioielli prima di scappare.

Poco prima, poco prima delle 3:00, le stesse persone erano state avvistate all’interno di un giardino in via Volpeglino. “Abbiamo chiamato il NUE 112 e sono prontamente arrivate sul posto tre volanti, che hanno pattugliato zona”, spiega Angelo Vastola. Eppure, nonostante la presenza della polizia, mezz’ora dopo, non appena gli agenti se ne sono andati, i malviventi sono tornati in azione, compiendo il furto in via Gagliarda.

Le testimonianze

Ma le scorribande notturne dei malviventi sono frequentissime, sia a Piana del Sole che a Ponte Galeria. E la tecnica sempre la stessa. Lunedì notte sconosciuti si sono introdotti in tre abitazioni. “Una è quella di mia sorella, le altre di due mie amiche”, racconta Anna Maria. E martedì un’altro furto, raccontato dalla vittima. “Hanno scavalcato il cancello che delimita il giardino. Poi sono entrati dal portone di casa, evitando così le inferriate che abbiamo alle finestre. Ci hanno narcotizzati e derubati, poi sono fuggiti senza lasciare traccia. Ma la cosa assurda è che il giorno dopo si aggiravano ancora dalle parti della mia abitazione, da quanto mi è stato riferito”.

