Allerta a Roma per cortei e manifestazioni: mille agenti in campo

C’è fermento e anche preoccupazione a Roma per gli eventi previsti per il pomeriggio di oggi. A creare allerta è la chiusura della Campagna elettorale di Fratelli d’Italia, al quale prenderà parte anche Giorgia Meloni, e il corteo contro ‘il governo della guerra’ che partirà di piazza Vittorio. Due eventi che hanno indotto a pianificare la sicurezza e l’ordine pubblico con lo schieramento, come riporta Adnkronos, di oltre mille agenti nel corso di un incontro che ha avuto luogo nelle prime ore di oggi: un tavolo tecnico per prevenire ogni emergenza che si è svolto in Questura.

Chiusura campagna FdI e corteo

Dalle 14 di oggi pomeriggio, 1 giugno, scatterà massima attenzione da parte delle forze dell’ordine che verranno schierate per garantire la buona riuscita degli eventi senza conseguenza alcuna per i partecipanti. E solo per il corteo sono annunciate oltre duemila presenze. Il percorso previsto dai manifestanti passa da via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marruccini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e viale del Policlinico.

Concerto al Quirinale e manifestazione Lgbt

Non si tratta però, degli unici eventi previsti, perché nel pomeriggio, al Quirinale si terrà il concerto alla presenza del Presidente Mattarella. Un evento in vista delle celebrazioni del 2 giugno. In serata a Cinecittà, invece, è annunciata un’ulteriore manifestazione sui diritti Lgbt. Un altro corteo che prenderà il via da Largo Spartaco per arrivare in via Pietro Silva.