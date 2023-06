Allerta caldo nel Lazio, bollino arancione e 37 gradi a Roma: le previsioni di oggi

Dopo delle settimane caratterizzate dal maltempo e dalla diffusa presenza di nubifragi e, più generalmente, di fenomeni temporaleschi, ecco che, finalmente il cado è arrivato. Ma non solo. Oggi, la prima vera ondata di caldo è pronta a fare capolino nella Penisola, regalandoci quel clima estivo che solamente alcuni giorni fa appariva così lontano. Il picco dell’ondata di caldo è in arrivo per la giornata di oggi, giovedì 22 giugno, e porterà sul Lazio temperature piuttosto elevate per il periodo. In particolare, a Roma ma anche sulla Valle del Tevere e del Sacco sono attese temperature fino a 37°C. Tuttavia, l’ondata di calore non durerà a lungo, a seguire il dettaglio delle previsioni meteo anche per i prossimi giorni.

Ondata di caldo africano in Italia, ecco quanto durerà: le previsioni meteo e le Regioni a rischio

L’ondata di calore nel Lazio

Dopo un inizio incerto, ecco che la stagione estiva è pronta per entrare nel vivo. Ne sono un esempio concreto le temperature che in alcune città italiane, come anticipato, toccheranno anche punte di 37°C. La prima vera ondata di calore interesserà, tra gli altri, anche la città di Roma. Diramata un’allerta da parte del Ministero della Salute il quale ha disposto le misure necessarie per far fronte all’emergenza metereologica dovuta al rafforzamento del promontorio subtropicale. Tuttavia, questa prima ondata di calore della stagione sarà breve in quanto già nella giornata di venerdì 23 è atteso un calo delle temperature che torneranno al di sopra delle medie del periodo. Ma non solo. Nel fine settimana la possibilità di temporali non è completamente da escludere a causa della presenza di una saccatura. Cosa dovremo aspettarci invece nel corso dei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico?

Le previsioni per oggi e domani

Fermo restando che l’apice dell’ondata di calore, come visto pocanzi, è prevista per la giornata di oggi, domani si andrà incontro ad alcuni cambiamenti. In particolare, le temperature conosceranno un moderato calo e a partire dal Nord il tempo sarà un po’ più instabile, specie nei settori orientali e sui monti. Nel dettaglio per la giornata di oggi, giovedì 22 giugno, il tempo sarà stabile con cieli sereni o velati. Molto caldo si registrerà soprattutto nel pomeriggio e lungo le pianure interne. Le temperature sono in aumento, i venti deboli e di direzione variabile e il mare calmo o quasi calmo. Passiamo invece alla giornata di domani, venerdì 23 giugno. Il tempo sarà ancora stabile ma con cieli parzialmente nuvolosi per via di nubi medio-alte, risultando moderatamente caldo nelle ore pomeridiane. Per quel che riguarda in particolare le temperature le massime saranno in calo mentre i venti risulteranno deboli o moderati sui versanti Sud occidentali. Infine, il mare sarà poco mosso ma con una generale tendenza al mosso.