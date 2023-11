Allerta meteo da stasera 9 novembre: tornano i temporali anche a Roma e neve ad alta quota

L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emanato un’allerta gialla. Tornano, a partire da stasera, abbondanti precipitazioni ‘da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o di temporale’. Si tratta di un fenomeno che si protrarrà per le successive 24/36 ore che prevede: ‘Rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento’.

Pioggia abbondante a partire da stasera

Ancora maltempo, quindi sulla regione, e non di meno a Roma dove sono annunciati temporali anche di forte intensità a partire dalle prossime ore. Maltempo annunciato dalle 19 di stasera, ma che dovrebbe raggiungere maggiore intensità nelle ore notturne. Anche, dalle prime ore di domani, venerdì 10 novembre, sono previste piogge.

Dopo Ciaran arriva la tempesta Domingos

Secondo gli esperti si tratterebbe di una nuova tempesta atlantica che sta raggiungendo la nostra Penisola. Dopo Ciaran sarebbe in arrivo Domingos che a partire da oggi porterà maltempo da Nord a Sud Italia con abbondanti piogge su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Si tratterebbe, sempre secondo gli esperti, delle conseguenze provocate dall’eccessivo caldo che è stato registrato fino a poco tempo fa anche sul nostro Paese.

Gli esperti annunciano anche l’arrivo della neve: ecco dove

I meteorologi annunciano inoltre, l’arrivo della neve. Ecco dove è previsto l’arrivo della tanto amata coltre bianca: sulle Alpi al di sopra dei 1400 metri e sull’Appennino sopra i 1800 metri sul settore tosco-emiliano, ma anche a quote più alte in Abruzzo e nel Lazio.

Anche per il prossimo fine settimana è annunciato maltempo

Per il fine settimana, invece, soprattutto a Centro Nord è previsto il Maestrale che rinforzerà nella giornata di sabato 11 novembre, Anche nel weekend non sono escluse abbondanti piogge anche al Centro. In particolar modo domenica, sulla bassa costa tirrenica è annunciato un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Torneranno a farsi sentire vento e temporali.