Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio venerdì 30 giugno: forti temporali e possibili grandinate

Dopo diverse settimane di attesa, l’estate sembrava aver fatto stabilmente capolino nella Penisola. Infatti, dopo i violenti nubifragi, i copiosi temporali e le piogge che si sono avvicendate in modo costante nel corso delle passate settimane, la presenza dell’anticiclone aveva, finalmente, regalato la presenza di tempo stabile e sereno. Giunta anche la prima, vera ondata di calore della stagione che ha fatto assaporare l’inizio dell’estate. Ora però le cose potrebbero assumere una piega diversa. Diramato, infatti dall’agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 30 giugno. Vediamo nel dettaglio cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico e le zone interessate dal maltempo.

Allerta meteo nel Lazio, la Protezione civile dirama l’allarme

L’allerta meteo gialla domani a Roma e nel Lazio

Come dicevamo, è stata diramata per la giornata di domani dalla Protezione Civile del Lazio un’allerta meteo gialla. L’allerta è valida a partire dalle prime ore di venerdì 30 Giugno e si estenderà poi, nel corso della mattinata, su tutto il Lazio ma in particolar modo sui settori centro settentrionali. Alla luce di ciò, per le successive 24-30 ore, si prevedono: “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”. Inoltre, “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Insomma, quello di domani pare essere a tutti gli effetti un colpo di coda della stagione autunnale che, almeno per la fascia orario indicata, ci costringerà a riprendere in mano gli ombrelli.

Le zone interessate

Ma quali saranno le zone maggiormente interessate dal maltempo? Come si vede dalla foto, le zone maggiormente a rischio per criticità idrogeologica sono quelle dei bacini costieri del nord e dei bacino medio del Tevere. Segnalata invece un’allerta per criticità idrogeologica per temporali in tutte le altre zone. Per consultare il bollettino integrale clicca QUI