Allerta meteo gialla nel Lazio domani 25 novembre: “Venti forti e mareggiate lungo le coste”

Allerta meteo di colore giallo domani, sabato 25 novembre 2023, nel Lazio. Previsti venti forti e mareggiate, ecco le previsioni.

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, sabato 25/11/2023, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti da forte a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Prevista, ancora, pioggia nella notte nella Capitale e sul litorale che lascerà spazio poi al bel tempo sia domani che dopodomani. Temperature in forte calo.

Previsioni meteo Roma domani 25 novembre

Diamo dunque uno sguardo a che tempo farà nel dettaglio nella Capitale nel weekend. Come detto le temperature saranno in forte calo considerando che la minima raggiungerà lo zero e andrà anche sotto (-2°) nella giornata di domenica. Massime attestate attorno ai 12-13 gradi. Per quanto riguarda le condizioni metereologiche sarà il sole a farla da padrone sia sabato che domenica: pioggia, in tal senso, è attesa per questa notte mentre dalla mattinata di domani in poi le nuvole lasceranno spazio al bel tempo. Stesso scenario per il 26 novembre.

Che tempo farà la prossima settimana

Ma il maltempo, al di là dell’allerta per vento per le prossime 24-36 ore, arriverà la prossima settimana. In particolare un rapido peggioramento del tempo è atteso dal pomeriggio di lunedì 27 quando in serata sono previsti forti rovesci. Pioggia anche martedì, quindi un progressivo miglioramento secondo quanto riportato da Il Meteo.it. Temperature in leggero aumento sia nella minima che nella massima di qualche grado: mercoledì 29, ad esempio, attesa una forbice tra i 4 e i 13 gradi.