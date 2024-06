Allerta meteo nel Lazio per oggi pomeriggio

Ancora maltempo nel Lazio, attesi nel pomeriggio di oggi rovesci e temporali. Pochi minuti fa la Regione ha diffuso un bollettino di allerta meteo di colore giallo. Ecco le previsioni per le prossime ore.

Pioggia e temporali, la bella stagione è ancora rimandata nel Lazio. Dopo i rovesci di questa mattina è atteso per il pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno 2024, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. A questo proposito la Regione Lazio ha diffuso in questi minuti un bollettino di allerta meteo di colore giallo.

Allerta meteo di colore giallo nel Lazio

Il maltempo, ad ogni modo, non interesserà tutta la Regione nello stesso modo. Secondo quanto diffuso nel bollettino della Protezione Civile sono attese nel Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e centrosettentrionali della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. A diramare la nota è stata la Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio. L’avviso, di colore giallo come detto, riguarda il pomeriggio di oggi e le successive 6 ore circa. Non è da escludere dunque un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nella serata.

Le previsioni

Dando uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore temporali sono attesi principalmente, anche sulla base di quanto segnalato nel bollettino sopracitato, soprattutto nelle zone di Rieti e Viterbo, a partire dalle ore 17.00 circa. Poco nuvoloso invece il cielo nel resto della Regione: a Roma e sul litorale, ad esempio, i temporali non dovrebbero arrivare o comunque sono segnalati eventualmente di bassa intensità. Lo scenario, ad ogni modo, è in divenire.