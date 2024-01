Amici Fragili 2024: il Comune di Roma raccoglie coperte, abiti e cibo per i senza dimora

Torna l’iniziativa Amici Fragili 2024 in collaborazione con il X Municipio e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità.

Il X Municipio dalla parte dei più fragili, torna l’iniziativa Amici Fragili 2024 che presuppone la possibilità di donare a chi ne ha più bisogno merce dismessa. Vale a dire coperte, abiti invernali e alimenti. I generi alimentari di diverso genere possono sempre tornare utili, a prescindere dalla stagione, ma quello che serve davvero è un guardaroba adeguato.

Non c’entra la moda in questo caso, ma la possibilità di aiutare e tendere una mano a chi effettivamente non sa come coprirsi e inizia a temere il freddo. L’inverno può stringere chiunque nella morsa del gelo, ma nel caso di persone senza fissa dimora o sotto la soglia di povertà è tutto più difficile: un colpo di freddo può generare condizioni proibitive e situazioni limite che vanno assolutamente arginate o prevenute.

Amici Fragili 2024, i punti di raccolta per l’iniziativa

Per questo le Pari Opportunità, il X Municipio e la cooperativa “Tutti Taxi per Amore” stanno organizzando una raccolta congiunta di doni e regali che metta insieme beni di prima necessità. Non solo persone senza fissa dimora, ma anche famiglie a rischio povertà. Tutti possono essere inclusi e sentirsi parte di qualcosa quando c’è da tendere una mano: la povertà è una condizione universale e democratica. Può capitare a chiunque. Proprio in nome di questa casualità chiunque volesse può contribuire nei punti di raccolta che si terranno dal 15 al 18 gennaio prossimo in diversi centri di ritrovo.

Nello specifico le Case Sociali per Anziani di Quartiere: CSAQ di piazza Ronca, quella di via del Sommergibile e l’ultima ma non per importanza a San Giorgio in via Bonichi. Gli orari indicati sono dalle 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 18. Presenti anche i numeri informativi: 3396059080; 3387157566; 3338253771. Anche nel 2024 il X Municipio è dalla parte dei più fragili. In attesa dei mesi più caldi, a coprire il gelo di una vita – per qualcuno – ingiusta ci pensa il cuore e la buona volontà di una comunità che all’arrendevolezza preferisce la collaborazione.