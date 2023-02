Ancora bollette pazze: i romani esasperati tornano alla stufetta

Lo ricorderemo come il mese della transizione, questo gennaio 2023. E non solo perché, come tutti gli altri che lo hanno preceduto, segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno. L’anno in corso è anche quello della transizione ecologica mancata, delle promesse non mantenute.

E mentre negli altri Paesi della UE il ricorso alle energie rinnovabili è in un continuo crescendo, l’Italia fatica visibilmente a tenere il passo, restando ancorata – suo malgrado forse – ai vecchi sistemi di erogazione del gas e dell’energia elettrica. Con gravi conseguenze e disagi per tutti. Le aziende private che gestiscono l’erogazione delle nostre utenze continuano a recapitare bollette stratosferiche. E chi non può pagare si vede, senza alcun preavviso, bloccare i contatori. Così, da un giorno all’altro, preferibilmente nel weekend, quando contattare i call-center per chiedere spiegazioni, è ovviamente impossibile. L’assalto ai negozi di elettrodomestici

Stanchi di tentare inutilmente di far valere le proprie ragioni, esausti per gli abusi e i soprusi sopportati fino ad oggi con rassegnazione, incerti sul futuro e sugli esiti dei nuovi accordi stipulati dal Governo con il nord Africa, i romani, scettici e provati dalle basse temperature di questi giorni, assaltano i magazzini di elettronica ma soprattutto i discount di casalinghi alla ricerca di soluzioni vecchie e nuove per sopravvivere al grande freddo.

Termosifoni elettrici e ad olio, stufe di ogni genere: ventilate, a gas, alogene, a pellet e persino a legna hanno cominciato a sostituirsi all’uso delle caldaie. Mentre in cucina i fornelli a piastra e a induzione prendono il posto della tradizionale cucina a gas. E per l’acqua calda il grande ritorno allo scaldabagno a muro segna – per chi non ha la fortuna di vivere in uno di quei condomini in cui siano già stati impiantati pannelli fotovoltaici – la svolta decisiva.

“Stiamo esaurendo le scorte – ammette il Responsabile di filiale di uno dei più gettonati discount di articoli di arredamento e casalinghi – Presto dovremo rifornirci di nuovo”.

La beffa del 110% e i giorni della Merla

“Siamo nella … merla fino al collo – dice un anziano signora in fila alla cassa del supermercato con una stufetta sotto il braccio. Prova a sdrammatizzare. E abbozza un sorriso, reso ancor più amaro dalla certezza che il costruttore dell’appartamento in cui vive in affitto non accetterà mai di adeguarsi ai tempi. “Sa cosa mi ha risposto? E’ tutta una truffa. Ecco cosa mi ha risposto. Perché i rimborsi non arrivano mai!” esclama l’uomo.