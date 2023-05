Ancora disagi sull’ex Roma-Lido: «Non c’è posto», banchine piene e corse soppresse

Ci risiamo, è cominciata anche questa mattina per i pendolari della Roma-Lido un’altra, l’ennesima, giornata di passione. Ritardi, corse soppresse e treni strapieni, questa la situazione con la quale questa mattina, ancora una volta, i pendolari si trovano a dover fare i conti. Pendolari che usano quotidianamente la linea per andare a scuola e a lavoro ma che a causa di tali disagi spesso e volentieri accumulano ritardi su ritardi, stravolgendo in pieno i loro ritmi e costringendoli a rimodulare l’intera giornata.

Metromare, trasferimento di due treni dalla Metro A alla Roma Lido: il Campidoglio dice no

La situazione precaria ed affollata sull’ex Roma- Lido

La concitata giornata per i pendolari inizia presto. Un risveglio si potrebbe dire traumatico quello con il quale devono fare i conti diverse decine di cittadini che usano i mezzi pubblici per andare in ufficio o a scuola. Siamo a Lido Nord, la corsa delle 08:08 è saltata e le persone sulla banchine si accumulano. Il risultato? Le stazioni successive di Acilia, Vitinia e Casal Bernocchi pullulano di persone che attendono il treno alle stregua di un miraggio. Tuttavia, anche quando il convoglio arriva non è detto di riuscire a salire in quanto i passeggeri sono talmente tanti che trovare un posticino è davvero difficile, un’impresa eroica.

La situazione ad Acilia e Casal Bernocchi

Proseguiamo la nostra giornata di passione sull’ex Roma Lido e le previsioni erano, ahimè corrette: la banchina della stazione di Acilia è piena tanto che molte persone sono dovute restare giù e alle fermate successive potrebbe andare anche peggio, se possibile. Anche alla fermata di Casal Bernocchi la banchina è satura. Tanti i ragazzi che devono andare a scuola verso Roma ma che non riescono ad entrare. Si prova a vedere se verso al fine del binario ci sia posto ma le speranze di trovarlo sono ai minimi storici. Mancano ancora le fermate di Vitina e Tor di Valle ma tali presupposti non lasciano presagire nulla di buono.

Vitina e Tor di Valle

Infatti, anche a Vitinia si fa a spinte ma si registra una situazione leggermente migliore in quanto qualche passeggero è sceso. A Tor di Valle invece, la situazione appare decisamente più tranquilla e soprattutto meno affollata. Probabilmente qualcuno avrà deciso di raggiungere la zona della Magliana autonomamente. Insomma, una vera e propria odissea quella che i pendolari sono costretti a vivere.