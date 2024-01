Ancora un incidente mortale a Roma: mezzo AMA contro scooter, perde la vita 56enne

Ennesimo incidente mortale a Roma, terza vittima in poche ore. Lo schianto stamattina in Piazza della stazione Prenestina, sul posto la Polizia di Roma Capitale. A perdere la vita un uomo.

Un altro gravissimo incidente stradale a Roma, un altro decesso registrato peraltro a distanza di pochissime ore da quanto accaduto ieri sera a Roma est, dove altre due persone hanno perso la vita in un drammatico sinistro (con altri quattro feriti in modo critico). Stiamo parlando di un vero e proprio bollettino di guerra nella Capitale, con il conto dei morti degli ultimi giorni che sale addirittura a 4, considerando la morte di Valerio Lauroni, il centauro deceduto sulla Via Prenestina per schivare un rider martedì scorso.

Incidente mortale a Roma in Piazza della stazione Prenestina

La tragedia, l’ultima come visto in ordine di tempo, si è consumata questa mattina, giovedì 25 gennaio 2024, intorno alle 10.00. A scontrarsi sono stati un mezzo “squaletto” Ama e un ciclomotore Kymco, a seguito del quale è deceduto il conducente del veicolo a due ruote, un uomo italiano di 56 anni.

Malore per il conducente AMA

Il conducente Ama invece, un ragazzo di 34 anni, a seguito di un malore, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni. In corso accertamenti da parte della Polizia Locale (del V gruppo Prenestino, ndr) per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’impatto, secondo le informazioni disponibili al momento, si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Attilio Hortis.

Sinistri stradali: è strage a Roma

Insomma, non passa ora, giorno, senza che gli incidenti stradali siano al centro della cronaca capitolina. Ieri sera, come accennato in apertura, altre due vittime sono state registrate a Roma est. Sei persone, all’interno di un’unica macchina, si sono schiantate prima contro un albero e poi contro un mezzo in sosta. E’ successo al Villaggio Prenestino. Due purtroppo le vittime mentre gli altri quattro occupanti del mezzo sono finiti in Ospedale in gravi condizioni. Sempre mercoledì, ma nel cuore della notte, un pedone è stato travolto da un bus Atac. Serie anche per lui le ferite riportate. E oggi, ancora, l’ennesimo incidente mortale costato la vita al 56enne.