Anna Foglietta e lo sfogo sui social: «Vivere in questo schifo lede la dignità dei romani»

Roma. Non le ha mandate certamente a dire l’attrice romana Anna Foglietta che si è sfogata sui social in merito alla situazione di degrado in cui versa la Capitale. Delle parole taglienti le sue che vanno dritte dritte al cuore dei problemi che da sempre affliggono Roma.

Lo sfogo sui social di Anna Foglietta

Emergenza cinghiali, caos rifiuti, questo sono solo alcune delle problematiche che contribuiscono al degrado della Capitale e che sono stati motivo dell’amaro sfogo dell’attrice. Come anticipato, la donna si è sfogata sui social rispetto alle problematiche con cui la Capitale deve quotidianamente fare i conti. Delle parole dure le sue, che arrivano dritte al nodo della questione e che pongono tanti interrogativi:

‘Io mi domando se a questo punto il cittadino romano che paga la tari e le tasse regolarmente non sia nella posizione di costituirsi parte lesa e avviare una denuncia contro il comune perché vivere in questo schifo lede la sua dignità. Basta! Roma è indecente!’

I commenti

Il post dell’ attrice ha agito da apripista per i tanti romani che provano i medesimi sentimenti e vivono analoghe situazioni. ‘Condivido…ci vivono le mie figlie…le conseguenze sono i cinghiali sotto casa’ dice Rosanna alla quale si aggiunge poi Nerina: ‘Io credo che una class action di cittadini romani avrebbe successo. Sarebbe il caso di ragionarci seriamente’.

Ancora c’è anche chi propone di non pagare più le tasse: ‘Cominciare a non pagare più le tasse sarebbe una grande forma di ribellione’ ma la Foglietta non è d’accordo: ‘Non Condivido’. Insomma, i commenti si sono levati numerosi, a testimonianza di come il delicato e complesso tema tocchi tutti i cittadini.