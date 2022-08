Anziana vaga di notte in stato confusionale: era scomparsa di casa poche ore prima

Vagava sola, di notte in stato confusionale. La protagonista della vicenda, che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, è una donna di 85 anni che si era persa lungo le strade di Porta Pia.

Anziana vaga di notte sola per Roma: i fatti

I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle 23, dello scorso 31 luglio. Fortunatamente l’anziana è stata poi vista da una pattuglia dei Carabinieri della stazione Vittorio Veneto che in quel momento stavano effettuando un servizio di controllo in via Piave. Una volta avvicinata, la donna non sapeva rispondere alle domande che i militari le stavano ponendo circa la sua identità e le motivazioni per le quali si trovasse lì.

La denuncia di scomparsa

L’anziana non aveva con sé i documenti ed una volta portata in caserma i contorni della vicenda si sono fatti più chiari. La signora è risultata infatti essere residente in zona Prati e i militari sono poi riusciti a risalire ad una denuncia di scomparsa fatta dai familiari solo qualche ora prima. Tutto si è dunque concluso per il meglio e convocata dai militari la nipote ha potuto riabbracciare la nonna.