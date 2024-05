Api nidificano in una villa alle porte di Roma: l’esperto recupera 9 giganteschi favi

Ancora una volta è stato necessario l’intervento dell’esperto, Andrea Lunerti, per riuscire a rimuovere oltre 200mila api che si erano annidate nella compostiera. Una brutta avventura per un giardiniere che è stato punto e messo in fuga. È successo a Cesano di Roma dove è stato chiesto l’intervento dell’etologo e divulgatore scientifico di Roma il quale, come sempre, è riuscito nell’impresa.

L’esperto: ‘Un intervento difficile’

‘È stato davvero difficile estrarre intatti i nove giganteschi favi ancorati allo sportello superiore – racconta Lunerti in un post sui social – e non sono mancate punture e momenti di ira da parte delle api che a malincuore hanno lasciato il rigoglioso giardino della villa di campagna’.

Un intervento che il proprietario della villa ha richiesto a malincuore: ‘Le avrei tenute, mi rendo conto della loro importanza per i fiori ma anche che non sono insetti facili da gestire’.

La famiglia di api trasferita al rifugio del Lupo a Morlupo

”Nala” è il nome che è stato dato alla grande famiglia di api trasferita sana e salva al Rifugio del Lupo a Morlupo e presto riceverà la visita dei proprietari della villa.

Si tratta di uno dei tantissimi interventi nei quali l’esperto accorre e non certo per debellare, ma per recuperare le api e trasportarle al sicuro. Un obiettivo che persegue con perseveranza, possibile grazie alla sua grande esperienza e all’amore che nutre verso il mondo animale. Impegno che viene, anche in questa occasione, premiato non solo dalla gratitudine del proprietario di casa, ma dai tanti appassionati che seguono con entusiasmo il lavoro di Lunerti.