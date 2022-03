App Prezzi Benzina, i migliori servizi (gratuiti) per risparmiare sul pieno

App prezzi benzina: ecco le migliori

Esistono diverse applicazioni che consentono di individuare il distributore più economico – anche se sarebbe il caso di dire “il meno caro” – che si trova nei nostri paraggi. In questo modo potremo dare il pieno a un costo minore rispetto agli altri distributori della zona. Quindi non si tratta di andare a cercare un distributore che si trova a molti chilometri di distanza, cosa che annullerebbe il vantaggio del risparmio. Queste app sono utilizzate da anni da migliaia di persone, ma in questi giorni si stanno rivelando particolarmente utili. Esistono sia per gli smartphone Android che per chi ha iOS. Ecco quindi quali sono quelle più affidabili.

Una delle più famose è Prezzi Benzina. Si tratta di un’app scaricabile su tutti i sistemi, sia dagli store che dal sito ufficiale. E’ molto intuitiva: ha una mappa che mostra i distributori con i relativi prezzi sempre aggiornati in tempo reale. I prezzi sono diversificati con colori per far capire quale sia più caro e quale più economico. L’app copre i distributori di tutta Italia.

Un’altra buona App da consultare per i Prezzi Benzina e Diesel è Gaspal. Anche qui, attraverso una mappa che mostra i distributori e i relativi prezzi, possiamo conoscere quello più economico con gli aggiornamenti del costo del carburante in tempo reale. In più, c’è un servizio che consente di registrare le nostre spese. In questo modo riusciremo a monitorare quanto ci costa la nostra auto giorno per giorno, almeno per la parte carburante.

Per chi ha un’auto a metano oppure un’auto elettrica o Gpl è molto utile l’App Ecomotori, che segnala i relativi distributori dei carburanti più ecologici, fornendo i prezzi meno cari.

App prezzi carburante quali sono

Oltre a quelle elencate, ci sono anche altre app famose che possono essere utili per risparmiare sul pieno di carburante. Abbiamo per esempio Fuelio, una app che, interagendo direttamente con Google, ” dialoga” con le applicazioni in esso contenute, da Maps a Drive. In questo modo riesce a monitore, attraverso i chilometri percorsi, i nostri consumi. Oltre a questo l’app contiene ovviamente la mappa dei distributori con i prezzi dei carburanti, confrontandoli e mostrando quelli più convenienti. L’app è disponibile per sia Android che per iOS.

Se invece avete uno smartphone Android, potete scaricarvi una di queste App, non disponibile per gli iPhone. Eccole: BenzinLitre, IlPieno2 e Fuel Flash hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche. Sono semplici, offrono ke mappe dei distributori e segnalano quali offrono il carburante al prezzo più basso.

L’Osservaprezzi Carburanti

Come già avevamo anticipato qualche mese fa, quando il prezzo dei carburanti aveva iniziato a impennarsi pericolosamente, si può vedere in maniera ufficiale l’andamento dei prezzi del carburante anche in maniera ufficiale attraverso il sito ufficiale del Ministero dello sviluppo economico, dal nome Osservaprezzi carburanti che può essere visionato a questo link.