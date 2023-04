Appartamento in fiamme al Pigneto per una candela, Nonna Roma lancia l’allarme su chi non può pagare le bollette

Casa in fiamme al Pigneto per l’incauto utilizzo di una candela in casa per fare luce. Così è morta un’anziana signora di 77 anni, divorata dalle fiamme che si erano propagate nella propria dimora. Una situazione che probabilmente ha riguardato una delle tante persone con il problema di dover pagare le bollette, soprattutto dopo i rincari dell’energia che hanno piede in Italia. Forse perché impossibilitata a pagare la bolletta della luce, la signora si faceva luce con una candela la sera. Candela che forse è caduta per terra, permettendo alle fiamme – in dinamiche da chiarire – di prendere piede nell’appartamento e divorare la signora.

Casa in fiamme al Pigneto, Nonna Roma lancia l’allarme sulla povertà

Sulle pagine di Repubblica, è l’associazione Nonna Roma a lanciare un allarme sulla condizione degli indigenti e soprattutto delle sempre più numerose persone che non possono pagare le bollette. I volontari infatti raccontano: “Nella capitale si può morire a 77 anni perchè in casa utilizzava le candele per risparmiare sula bolletta elettrica. Abbiamo appreso della morte di una donna, nel suo appartamento al Pigneto, per un incendio generato dalle candele che utilizzava per risparmiare elettricità – spiegano da Mamma Roma – Già a gennaio un uomo era stato ritrovato morto nel suo appartamento a Balduina con le utenze staccate. Chi non riesce a pagare le bollette, i cui importi sono più che raddoppiati nel 2022, muore”.

Proseguono nella loro testimonianza: “Nonostante la previsione dell’aumento nei prossimi trimestri del prezzo all’ingrosso di energia e gas, il Governo ha deciso nell’ultimo decreto bollette, in corso di conversione in legge, una proroga solo parziale delle già insufficienti misure emergenziali dello scorso trimestre, con un maggior addebito per energia e gas di 350,00 euro in quest’anno – concludono – Chiediamo al Governo misure che garantiscano a tutte e tutti l’accesso all’energia e gas a una quota sostenibile del proprio reddito e l’impossibilità del distacco delle forniture per morosità incolpevole e per i soggetti vulnerabili, e alla Regione Lazio e a Roma Capitale ogni misura utile a tale obiettivo”.