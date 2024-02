Appuntamento imperdibile per degustare il cioccolato in tutte le sue varianti, turisti da tutta Italia: dove

Per tutti gli amanti del cioccolato è in arrivo un evento assolutamente imperdibile. Degustazioni, laboratori per i più piccoli, e ovviamente il dolce – probabilmente tra i più amati al mondo – in tutte le forme possibili. Il classico evento a cui è impossibile non andare.

E’ iniziato il periodo di carnevale ma oltre ai tradizionali appuntamento con carri e maschere ci sono tutta una serie di iniziative che vale la pena di segnalare. Uno di questi è senza dubbio il festival del cioccolato che si terrà nei prossimi giorni: creazioni artistiche, le immancabili tavolette fino ai formati più amati dai bambini (ma anche dai grandi). Insomma, un festival sensoriale a 360°, un weekend dedicato ai golosi e agli amanti del cioccolato con quattro giornate interamente dedicate a questo prodotto: scopriamo dove.

Torna il “Roma Chocolate”: maestri pasticceri da tutta Italia

Per l’occasione i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia esporranno l’essenza del “cibo degli Dei”. Una battaglia, simbolica s’intende, tra le tantissime creazioni preparate (anche) per i palati più esigenti, tutte prodotte con cioccolato di altissima qualità. Protagonisti saranno anche i più piccini con laboratori dedicati in cui potranno mettere – come si suol dire – le “mani in pasta” e divertirsi con le tante attività a loro dedicate. Il marchio di fabbrica della manifestazione è un’assoluta garanzia: si tratta di Roma Chocolate. Una delle prime location di quest’anno è stata individuata in provincia, precisamente a Pomezia, distante una manciata di km proprio dalla Capitale e raggiungibile in poco tempo (Pontina permettendo s’intende).

Tutto sul Pomezia Chocolate 2024: location, orari, stand

Le date. La kermesse del Cioccolato Artigianale arriverà a Pomezia dall’8 febbraio (giovedì) e proseguirà fino al weekend con la giornata di domenica 11 a chiudere la manifestazione. Gli stand, da quanto si apprende, apriranno dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e saranno posizionati in Piazza Indipendenza. Previsti anche i “Cooking show”, con laboratori dedicati agli adulti, in programma dalle 18.00 alle 19.00 circa (consultare il programma per maggiori dettagli).

Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 invece sono previsti corsi dimostrativi dedicati a tutti i principianti che vogliano apprendere le tecniche di lavorazione del cioccolato. Le lezioni, salvo modifiche di programma che saranno comunicate, si terranno dalle 10.00 alle 12.00.

I laboratori per i bambini

A margine segnaliamo anche una notizia che farà felici le famiglie. Sì perché al “Pomezia Chocolate” ci saranno tante attività come detto dedicate ai bimbi. Una su tutte: il “Choco Baby”. Si tratta di laboratori riservati ai più piccoli che potranno imparare a lavorare il cioccolato. Le attività si terranno tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Non è richiesta la prenotazione.