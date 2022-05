Arcinazzo Romano, in piazza contro la Sclerosi multipla: il 22.05.2022

Sensibilizzazione sociale e buone pratiche per la salute in questi giorni tornano protagonisti e, in particolare, per una raccolta fondi da destinare alla lotta contro la Sclerosi multipla.

Ad Arcinazzo Romano, e precisamente in piazza “Santa Lucia“, attività previste domenica 22 maggio 2022.

La Sclerosi multipla

E’ una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi.

Essa é caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.

Conosciamo A.I.S.M.

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.