Armando Zoffranieri travolto della metro: addetto Atac indagato per omicidio colposo

Roma. È indagato per omicidio colposo il dipendente Atac addetto alla visione dei video di sorveglianza che era in servizio quando un treno della metropolitana ha travolto ed ucciso Armando Zoffranieri. Il 50enne lavorava come tecnico all’ospedale San Giovanni Addolorata e faceva volontariato per i disabili. Ad essergli fatale un malore improvviso e la successiva perdita di equilibrio che ha fatto finire l’uomo sui binari. In quel momento il treno era in procinto di arrivare e per lui non c’è stato scampo. Vani i soccorsi.

Il terribile incidente in metro

L’uomo aveva avuto un malore improvviso, poi la perdita di equilibrio e infine la caduta dalla banchina presso la quale stava aspettando il treno. Quello stesso treno che poi l’ha travolto non lasciandogli scampo. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. Zoffranieri è deceduto sotto gli occhi increduli di tantissimi pendolari che, come lui, stavano aspettando il convoglio. Pochissimi, atroci istanti: il treno in arrivo, la caduta e il terribile impatto. L’incidente risale al 22 ottobre del 2021 ed è avvenuto nella stazione metro Giulio Agricola.

Zoffranieri si sarebbe potuto salvare?

A seguito dei fatti, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta ed ora, si fa largo l’ipotesi che l’uomo potesse essere salvato se solo l’addetto allo stop avesse premuto un pulsante per fermare il treno. Per il Pubblico Ministero nel momento in cui si è verificato il drammatico incidente e in particolare quando l’uomo ha accusato improvvisamente un malore cadendo fatalmente sui binari, l’addetto non era al suo posto davanti al monitor. Una scena straziante quella alla quale hanno assistito quel giorno i tantissimi pendolari presenti che essendo distanti da lui non hanno fatto in tempo ad intervenire per aiutarlo. Sbracciati verso la telecamera nella speranza di attirare l’attenzione, il treno non ha purtroppo interrotto la propria corsa uccidendo l’uomo. Adesso, l’addetto Atac dovrà rispondere del reato di omicidio colposo.