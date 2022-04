Armato di coltello tenta una rapina in farmacia e poi si nasconde tra gli scaffali

Prima prova a rapinare una farmacia, poi all’arrivo degli agenti si nasconde tra gli scaffali del locale. È questo quanto accaduto in una farmacia in via Settembrini lo scorso 26 aprile.

Leggi anche: Roma, violenta rapina a Monteverde: gravissimo 81enne

Tenta una rapina minacciando con un coltello il farmacista: arrestato 57enne

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì e il rapinatore, un uomo di 57 anni, è stato poi arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina. La dinamica dell’accaduto è stata questa: una volta entrato in farmacia per farsi dare i soldi l’uomo ha minacciato con un coltello il farmacista.

A quel punto, gli agenti di polizia che erano in zona per un controlli del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa e sono poi intervenuti. Giunti sul posto, il 57enne ha cercato di nascondersi tra gli scaffali per non essere preso ma alla fine è stato arrestato.