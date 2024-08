Arrestato dalla Polizia nonno-pusher: in casa aveva oltre 1kg di droga | FOTO

Zagorolo (Roma). Arrestato dalla Polizia di Stato un anziano che aveva in casa più di un chilo di hashish e un etto di cocaina. Il fatto.

Un chilo e 200 grammi di hashish, un etto di cocaina e 7.500 euro in contanti. Questo quanto sequestrato a Zagarolo (Roma) dalla Polizia di Stato ad un anziano arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività di contrasto allo spaccio nella zona dei Castelli Romani ha condotto gli investigatori del commissariato di Frascati ad effettuare una perquisizione domiciliare a Zagarolo in casa di un ottantenne.

L’operazione è stata condotta con l’indispensabile apporto delle unità cinofile della Polizia di Stato che ha permesso di trovare, oltre alla droga e ai soldi, anche il materiale per la preparazione delle singole dosi. Dopo gli atti di rito l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. La Procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto. Lo stesso GIP ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.