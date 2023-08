Arsenio Lupin della truffa in azione ai Castelli, finto agente immobiliare o carabiniere: ‘Prendeva i soldi e scappava’

Per carpire la fiducia dei malcapitati e mettere a segno i propri colpi interpretava, ogni volta, un ruolo diverso. Dal carabiniere all’agente immobiliare, un uomo di 37 anni ha saputo sfruttare a proprio vantaggio la buona fede di tante persone, facendosi consegnare da loro soldi in contanti. Delle truffe belle e buone, architettate ad hoc, la cui segnalazione però ha presto fatto capolino sui social. così da mettere in guardia anche gli altri cittadini ed evitare il ripetersi di tali episodi.

La truffa del finto agente immobiliare

La truffa maggiormente frequente, raccontata da diverse persone sui social, è quella del “finto agente immobiliare”. Il modus operando del raggiro è il seguente: l’uomo si presenta e per rassicurare le vittime manda loro un documento di identità. Dopodiché dice loro di avere a disposizione un appartamento a Milano che fa vedere in videochiamata alle persone interessate e che hanno precedentemente preso accordo con lui proprio per visionare l’immobile. Una volta conquistata la fiducia delle vittime il malvivente chiede almeno due mensilità di caparra, per circa mille euro, ed una volta presi i soldi inizia ad accampare le scuse più disparate onde evitare gli appuntamenti e la consegna della casa. Infine, sparisce, rendendosi irreperibile al cellulare. Un collaudato modus operandi che in qualche caso è stato sventato dalle numerose segnalazioni appare sui social. Segnalazioni aventi l’obiettivi di mettere in guarda le possibili, nuove vittime, nonché smascherare l’operato illecito del malvivente.

I molteplici raggiri

Tuttavia, sono tante le persone rimaste intrappolate nella maglia truffaldina del 37enne. Come anticipato, numerose le personalità da lui rivestite. Ad esempio, in un altro caso l’uomo si è spacciato per dipendente della motorizzazione in quanto la ragazza aveva l’esigenza di tradurre la sua patente di guida. Mentre in altri casi ha vestito i panni del carabiniere. Tante le denunce a suo carico, soprattutto nella zona dei Castelli Romani, dove le truffe si sono perpetrate con frequenza. La caccia al malvivente da parte delle forze dell’ordine è aperta.