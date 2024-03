Assalto alla Metro B, stazioni vandalizzate e imbrattate: identificate 50 femministe

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di persone con volto travisato da passamontagna si è introdotto in alcune stazioni della Metro B vandalizzandole.

Davanti agli occhi increduli dei numerosi pendolari i malintenzionati sono entrati tra le stazioni di laurentina e Piramide e hanno iniziato a distruggere quanto si sono trovati davanti oltre a imbrattare almeno tre convogli e pareti degli scali con bombolette spray. Tra le scritte: ‘Le streghe sono tornate’ e ‘meno Polizia più transfemminismo’.

L’intervento della Polizia che ha identificato 50 donne

Erano le 19 di ieri sera e la tensione è stata alta all’interno della Metro B, ma il personale Atac di fronte a quello scempio non ha esitato a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi gli agenti di Polizia e le ricerche sono state fruttuose. Gli investigatori hanno individuato e identificato 50 donne in via Marmolata.

Atac ha avviato le attività di pulizia

L’azienda inizierà subito le operazioni di pulizia e di riordino dei mezzi e delle stazioni, ma, oltre ai costi provocati da questi comportamenti incivili, vi è il rischio che i treni non siano a disposizione per il servizio nella giornata di sabato.