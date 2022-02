Assunzioni Poste Italiane 2022, profili ricercati e come candidarsi: “25mila assunzioni entro il 2024”

In un momento storico in cui il lavoro scarseggia e i giovani, per via della pandemia, non riescono a trovare il loro spazio, arrivano finalmente buone notizie perché Poste Italiane sta per assumere e l’azienda parla di ben 25 mila posti da coprire entro il 2024. Questo sarebbe il piano industriale presentato nel 2021 e, come riporta il Corriere della Sera, Poste Italiane sarebbe alla ricerca di vari profili, dai consulenti finanziari ai portalettere.

Assunzioni Poste Italiane 2022: quali sono i profili ricercati

I posti da coprire, entro il 2024, sono ben 25 mila perché l’azienda punta a rinnovare la sua forza lavoro, tenta di favorire il ‘ricambio generazionale’: d’altra parte, solo lo scorso anno, grazie ai pensionamenti, sono state inserite 3.400 nuove risorse. E ora si cercano diversi profili, dai consulenti finanziari sì, ma anche portalettere, impiegati, addetti allo sportello: nei primi due casi è già possibile inviare la domanda, che va compilata entro il mese di febbraio.

LEGGI QUI TUTTE LE INFO

Poste Italiane assume: ecco come fare per candidarsi

Per candidarsi basterà seguire la procedura online: bisognerà collegarsi sul sito di Poste Italiane nell’area ‘Lavora con noi’. Qui, attualmente, tra le posizioni aperte ricercate c’è quella dei portalettere, con la domanda che va inviata entro il 20 febbraio, e quella dei consulenti finanziari con scadenza il 27 dello stesso mese. Per diventare postino occorre un diploma di scuola media superiore, la patente di guida, e per la provincia di Bolzano è necessario il patentino del bilinguismo: i portalettere avranno un contratto a tempo determinato. I consulenti finanziari, invece, devono essere in possesso di una laurea. In ogni caso, per inoltrare la domanda basterà collegarsi alla sezione ‘Lavora con noi’, selezionare il profilo, inviare la candidatura, inserire l’indirizzo email, i dati e allegare il curriculum. Pochi click, con la speranza di essere chiamati e assunti!