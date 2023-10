Atti vandalici, droga e sesso: il degrado dello stabile commerciale abbandonato a Colle degli Abeti

A distanza di diversi mesi, torniamo a parlare dello stabile commerciale abbandonato a Colle degli Abeti. All’epoca ci segnalò la vicenda Marco Doria, ex Delegato all’Ambiente del X Municipio di Roma Capitale: non ci parlò soltanto di un polo in balia del degrado, ma anche di un luogo dove si potevano effettuare macabri ritrovamenti. Tra questi, l’uccisione di almeno un centinaio di tartarughe da terra, finite in pasto ai clochard che vivono questo spazio. Ma I problemi non finiscono qui.

Stabile abbandonato a Colle degli Abeti: la denuncia del Comitato di Quartiere

Sono passati i mesi, ma quella struttura continua a vivere nel degrado assoluto. A raccontarci le nuove vicende, questa volta, il Presidente del CDQ CATT Colle degli Abeti, nella persona del signor Fabio Piccinelli. I locali presenti tra via Piero Corti, viale Raffaello Liberti e viale Don Puglisi, nonostante il nostro passato servizio giornalistico, sono addirittura peggiorati con il loro stato di degrado.

Un supermercato mai aperto nel quartiere

Quello che sarebbe dovuto diventare un supermercato, con una trattativa che dovrebbe ultimarsi proprio in questi ultimi giorni, è un polo dell’illegalità inavvicinabile per la cittadinanza locale. Il sito continua a essere un punto franco dove verrebbero smontate automobili di dubbia provenienza, con i pezzi ritrovati in diverse circostanze all’interno di questo luogo.

La lettera alla Procura della Repubblica e al presidente Nicola Franco

Ma il sito, ormai, sembra una zona franca dove qualunque illegalità si può mettere in piedi. Come scritto all’interno di una lettera del CdQ alla Procura della Repubblica, ad Aprile 2023, e dove veniva attenzionato anche il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, l’area vede una forte presenza di tossicodipendenti, che lontano da occhi indiscreti farebbero utilizzo principalmente di eroina.

Sesso e incendi all’interno della struttura

Se tutto ciò non fosse abbastanza, qualche coppia “coraggiosa” viene a consumare anche rapporti sessuali in questo spazio, come ci spiega lo stesso signor Piccinelli. Nello stesso luogo dove, peraltro, I clochard si sarebbero resi protagonisti di presunti reati, come aggressioni con bastoni in legno e incendi all’interno della struttura o negli spazi verdi – abbandonati – attorno agli stessi locali.

L’emergenza clochard dentro lo spazio occupato

A destare maggiore preoccupazione su questa vicenda, la presenza di una clochard con presunti problemi mentali e che in passato avrebbe causato disordini all’interno di questo quadrante cittadino. Attenzionata alla Procura della Repubblica e ai servizi sociali del VI Municipio, la stessa Amministrazione de “Le Torri” ha deciso di fare luce sulla vicenda. In una “Commissione Patrimonio, Politiche Agricole, Sicurezza e Decentramento”, che si svolgerà la mattina di giovedì 2 novembre 2023, verrà discusso il punto inerente l’abbandono del locale a via Corti e gli interventi emergenziali sulla clochard di cui vi parlavamo.

Foto: Fabio Piccinelli e Marco Doria