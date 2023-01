Autista Cotral si masturba sul bus: ‘beccato’ e ripreso da due ragazzini

Un autista Cotral è stato sorpreso a masturbarsi mentre era alla guida del convoglio. A riprendere la scena con il telefonino ci hanno pensato due ragazzi adolescenti che, seduti alle ultime file del bus, hanno notato quanto stava accadendo dallo specchietto retrovisore. Il video che dura circa 20 secondi, è stato inviato all’iconica pagina Welcome To Favelas e ed è poi stato condiviso in alcune chat private. Come ha reso noto l’azienda, sono partite le indagini interne per risalire all’identità dell’uomo.

Cerveteri, studenti si masturbano in classe durante le lezioni. Le mamme: ”Si stavano solo grattando”

Autista si masturba sull’autobus, la nota di Cotral

I fatti sono accaduti ieri, 11 gennaio. I ragazzi hanno riferito di aver notato la scena verso le 15 di ieri nella tratta compresa tra Palombara Sabina e Monterotondo. L’inquadratura del video tuttavia, non permette di riconoscere il volto dell’autista. Potrebbe essere dunque difficile risalire alla sua identità e provvedere all’applicazione della sanzioni per quanto accaduto, come peraltro specifica anche l’azienda di trasporti in una nota: ‘Dal video che abbiamo visionato è molto complicato risalire al conducente del mezzo perché non sussistono elementi di riconoscibilità. Abbiamo comunque attuato le verifiche interne’, fa sapere la Cotral.

I casi precedenti

Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Ad esempio, a marzo scorso il video di un altro conducente, stavolta di Atac, ‘beccato’ a praticare dell’autoerotismo, è diventato virale. In questa circostanza l’uomo, usava una mano per toccarsi e con l’altra riprendersi in un selfie di una cinquantina di secondi circa. L’autista avrebbe poi commesso la gaffe di inviare il breve video alla chat dei colleghi e così, la storia è circolata in fretta tra le file di Atac.