Auto a fuoco sulla Pontina, fiamme dentro al distributore di benzina: il video è virale | FOTO

E’ diventato virale in queste ore un video di un’auto in fiamme sulla statale 148 Pontina, ben nota alle cronache per i tanti incidenti e per le lunghissime code praticamente all’ordine del giorno. Stavolta però nessun sinistro: ma un pericolosissimo rogo scoppiato in un’area di servizio.

Stanno facendo il giro della rete le foto e la (drammatica) sequenza di un incendio scoppiato sulla Pontina, in direzione nord, nella giornata di ieri. Un’auto, una Smart, ha preso improvvisamente fuoco. Una situazione potenzialmente esplosiva, è proprio il caso di dirlo, considerando che l’episodio è stato registrato all’interno di un distributore di benzina.

Auto a fuoco sulla Pontina a Castel Romano

Il tutto è successo ieri pomeriggio, venerdì 22 marzo, quando erano da poco passate le 18.00. L’auto si trovava ferma al benzinaio Eni all’altezza di Castel Romano, in direzione nord, Roma. Improvvisamente, per cause da accertare, sono divampate le fiamme che hanno ridotto letteralmente in cenere il veicolo come mostrano le immagini raccolte.

Qualcuno ha ripreso la scena e il filmato è finito anche nella nota pagina Instagram Welcome to Favelas. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur e del gruppo di Sicurezza Pubblica ed Emergenziale. Il veicolo, a margine dell’intervento, è stato rimosso. Al momento non si hanno notizia di feriti ma proseguono gli accertamenti in merito all’accaduto.