Auto cannibalizzate nel III Municipio, i residenti: ‘Si è trattato di un raid”

Auto cannibalizzate. Ancora una volta l’allarme viaggia sui social e alcuni residenti del III Municipio allertano: “Hanno ripreso a rubare senza tregua”. La segnalazione, nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, arriva da una residente in via Valle Scrivia, ma non si tratta dell’unica strada presa di mira dai ladri di pezzi di auto. “In via Montecristo, vicino viale Carnaro, stanotte almeno altre 10 macchine, tra le quali una Panda e una Jeep. Assurdo non essere tutelati in alcun modo”. E ancora: “Questa mattina anche in via Chiusi, una Smart senza ruote era poggiata su blocchetti di cemento”. Ma anche: “Vista una Smart senza ruote anche in via Casale Giuliani”. E c’è chi, a ragione, parla di “un vero e proprio raid”. Una spedizione che si è consumata la scorsa notte, nella quale il III Municipio sembra essere stato preso di mira.

Furto di ruote, navigatori, stereo

Non sono state rubate solo le ruote delle vetture, lasciate su blocchi di cemento, ma forzate le serrature delle auto e razziate all’interno: il navigatore, i fari, le frecce, lo stereo… Le macchine vengono letteralmente smontate di accessori interni che possono essere facilmente rivenduti, con ingenti danni per i proprietari che, generalmente, si rendono conto dell’accaduto solo il giorno seguente.

La rabbia dei residenti che chiedono l’intervento delle forze dell’ordine

In un misto tra paura e rabbia i residenti si chiedono come sia possibile “non essere tutelati in alcun modo?”. Esasperati, stanchi, ma anche provati dalla tensione e dal considerevole impegno economico provocato dai danni causati dai ladri di pezzi di auto sollecitano chi di dovere a intervenire per debellare il fenomeno. Solo due mesi fa a Talenti si registrava un susseguirsi di episodi del genere che avevano gettato nello sconforto i residenti. Ma il problema, almeno per il momento, sembra ancora ben lontano dall’essere risolto. (foto Ela Dany)